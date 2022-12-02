Бакытгуль Хаменова обжаловала приговор

Бакытгуль Хаменова. Фото: azh.kz

Экс-аким Атырауской области Бакытгуль Хаменова и ее адвокат Игорь Вранчев подали апелляционную жалобу на приговор суда. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе областного суда, передает "Ак Жайык".

Апелляцию также подали бывший директор ТОО Умиртай Адамов и его защитник. Но дело пока не поступило в суд, так как адвокат еще одного осужденного Акылбека Рыскалиева тоже подал жалобу, а сам Рыскалиев - пока нет.

Срок обжалования исчисляется с момента получения осужденными приговора в СИЗО.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и главу управления культуры Акылбека Рыскалиева судили по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю.

Директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов обвинялся в даче взятки.

Бакытгуль Хаменова была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Акылбек Рыскалиев получил такой же срок, а Умиртая Адамова отправили в тюрьму на 4 года. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

После оглашения вердикта экс-чиновница сделала заявление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999908-bakytgul-hamenova-obzhalovala-prigovor/