Вложил 160 млн тенге: потерпевшие по делу "Mudarabah" рассказали об инвестициях в финпирамиду

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы продолжается судебный процесс по делу о финансовой пирамиде "Mudarabah Capital". В рамках процесса показания дают потерпевшие, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, один из потерпевших Максат Коскараев из Актау рассказал, что пришел в компанию, увидев рекламу вайнеров. Он рассказал, что с ним контактировал менеджер, однако сам молодой человек изначально не был заинтересован в инвестициях.

Он вспоминает, что его убедили в том, что в случае убытков ему возместят вложения. Максат Коскараев вспоминает, что вложил 5 млн тенге - по его словам, это минимальная сумма для заключения договора.

"Через полгода выясняется, что менеджера нет и никого нет, а договор не с Mudarabah, а с Astex.kz. Прибыль я не получал. Проблемы, как я понял, начались в ноябре. Astex.kz меня не признавал, Mudarabah меня не признавал. Но я свои деньги отдавал через банк, перечисляя на счет Astex.kz", - сообщил потерпевший.

Еще одна участница процесса, потерпевшая Толкын Каспакова поделилась, что ей о компании "Mudarabah Capital" рассказал племянник.

"Мы с ним поехали в офис встретиться с людьми, встретились с неким менеджером. Я поняла, что он сотрудник. Вложили по 5 млн тенге", - сообщила потерпевшая.

Еще один потерпевший вложил в компанию 160 млн тенге. Азимжан Алаев рассказал, что он увидел рекламу в Instagram, потом услышал о Mudarabah Capital от знакомых, затем пришел в офис.

"Я положил 50 млн в первый раз 30 октября 2020 года, затем положил еще 50 млн, а потом, в ноябре, еще 60 млн тенге", - заявил он.

Он отметил, что 50 млн тенге ему удалось получить обратно. При этом он сообщил, что у него нет претензий к Mudarabah Capital.

Напомним, что в феврале прошлого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря 2022 года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

Также в отношении Туребаева 23 декабря судья удовлетворила ходатайство о переводе его под домашний арест.

Прокурор рассказал о том, в чем обвиняются вайнеры.

Также ранее выступили другие потерпевшие по делу, в том числе, девушка, которая совершила самоподжог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005139-vlozhil-160-mln-tenge-poterpevshie-rasskazali-ob-investitsiyah-v-finpiramidu/