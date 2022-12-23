Дело вайнеров о финпирамиде в Алматы: в суде выступил прокурор

Судейский молоток. Иллюстративное фото: piqsels.com

В Алматы продолжается судебный процесс по делу о финпирамиде. Среди 12 подсудимых – вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Сегодня продолжилось предварительное заседание, в рамках которого подсудимые и их адвокаты заявили ходатайства, передает корреспондент NUR.KZ.

Гособвинитель Ерлан Куланбаев ответил на все ранее заявленные ходатайства. Он считает, что по уголовному делу не было допущено нарушений норм процессуального законодательства, которые могли бы являться основанием для возврата уголовного дела прокурору.

"Что касается ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Туребаева и Шерниязова, считаю, что оснований для прекращения уголовного дела не имеется", – сообщил прокурор.

По поводу заявления о том, что Туребаеву и другим подсудимым необоснованно вменена статья 262 "создание и руководство ОПГ", прокурор посчитал, что этот вопрос обсуждать преждевременно и он должен быть исследован на основном разбирательстве, по результатам которого будет определена квалификация по делу.

Помимо того, прокурор поддержал ходатайство об изменении Туребаеву меры пресечения.

На многие другие ходатайства прокурор также ответил, что все это – вопросы для главного судебного разбирательства.

Один из подсудимых, Алмас Курмангалиев, в ходе заседания попросил вернуть дело на досудебное расследование, изменить меру пресечения на более мягкую ему и некоторым подсудимым, а также призвал постараться встретиться с потерпевшими, чтобы мирно урегулировать вопрос ущерба.

"Какое бы ни было решение, сумма ущерба (возмещение ущерба – прим. ред.) будет, в том числе, на мне. Давайте в рамках досудебного урегулирования решим. Я считаю, нужно провести заново очную ставку. Потому что это – нарушение конституционных прав всех участников процесса, в том числе потерпевших", – заявил он.

Высказался и адвокат Шерниязова, в отношении которого прокурор не поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела. Защитник попросил изменить меру пресечения Шерниязову и Ча в связи с тем, что у них малолетние дети и безработные жены, которые остались без средств к существованию.

К слову, адвокат потерпевших Магомед Канаев поддержал просьбу адвоката перевести Туребаева на домашний арест, а по поводу Шерниязова заявил, что не согласен с вменяемой ему статьей об участии в ОПГ. Адвокат также отметил, что его доверителям нанесен ущерб в 100 млн тенге.

Отметим, что не только подсудимые, но и некоторые адвокаты просили суд вернуть дело на досудебное расследование и выделить в отдельное производство дело по Mudarabah Capital. Тут надо сказать, что сами подсудимые, находящиеся в СИЗО, разделились во время суда на две группы - Mudarabah Capital и Astex, заняв две разные кабинки для связи по Zoom.

Руслан Бурканов, руководитель Mudarabah Capital, заявил о том, что его компания привлекла 2,3 млрд тенге в Astex, но смогла вернуть лишь 600 млн тенге, которые, по его словам, в качестве вознаграждения были розданы людям.

"Я всегда говорил вкладчикам Mudarabah: "Вы не пострадаете", – добавил он и тоже попросил о разделении дела.

Его доводы поддержала адвокат, которая также заявила ходатайство об изменении меры пресечения, так как у него "нет денежных средств для выезда из страны и сокрытия, имеется безработная супруга и мать с онкологическим заболеванием".

На суде появилась и потерпевшая Багила Досмаилова, которая подожгла себя в апреле этого года.

"Я прошу суд не брать во внимание несовершеннолетних детей и больных родителей. Когда наши дети лежали в больницах, им было на нас все равно. По поводу Алмаса Курмангалиева (один из подсудимых – прим. ред.), он говорит об онкологии – у него доброкачественная опухоль, это может быть бородавка", – заявила женщина.

Адвокат одной из подсудимых, Дании Рахимовой, заявила, что в деле присутствуют потерпевшие, чьих заявлений нет, при этом у них указан крупный ущерб. Защитник также попросила разграничить действия каждого участника процесса и вернуть дело на дополнительное расследование.

Прокурор в заключение попросил назначить главное судебное заседание. Решение по ходатайствам судья огласит лишь в понедельник, 26 декабря, в 12:00.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил о ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002736-delo-vaynerov-o-finpiramide-v-almaty-v-sude-vystupil-prokuror/