"Такой зимы более 10 лет не видела": аномальные морозы обрушились на Казахстан (фото, видео)

Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане с начала недели держатся сильные морозы, из-за которых во многих регионах уроки переведены в дистанционный формат. Алматы и Шымкент завалило снегом, а улицы Астаны превратились в каток. Как обстоят дела в регионах во время непогоды - в материале NUR.KZ.

В Алматы после сильного снегопада пришли морозы - синоптики предупреждают, что температура в южной столице опустится до -25 градусов, а спасатели просят горожан воздержаться от долгих прогулок. Учеников на два дня перевели на дистанционное обучение.

Сильные морозы с начала недели держатся и в Астане. Здесь школьников уже несколько дней подряд оставляют на дистанционке.

В соцсетях астанчане делятся видеороликами, на которых видно, что улицы столицы превратились в настоящий каток. Некоторые горожане даже решили передвигаться по городу на коньках.

Тем временем на Шымкент обрушился снегопад: за сутки здесь выпало 25-30 сантиметров. После обильных осадков в третьем мегаполисе начались сильные морозы. Instagram-паблик "Шымкент Онлайн" сообщает, что эта зима станет самой холодной за последние три года.

Впрочем, подписчики паблика уверены, что такой непогоды не было гораздо дольше.

"За какие 3 года? Я такой зимы больше 10 лет не видела", "Я такого снега со школьных времен не помню", "Какие три года? Последний раз морозы-то были в 2007-м", — пишут комментаторы.

По данным с официального сайта РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня в Шымкенте в дневное время ожидается от -8 до -12 градусов, а ночью температура опустится до -22...-26 градусов.

В Актобе тоже несколько дней держатся сильные морозы. Как рассказал новый аким города Мурат Журебеков газете "Диапазон", из-за непогоды мусоровозы замерзают прямо на мусорном полигоне, спецтехника тоже не всегда может продолжить работу.

"По этой причине 3 подрядные организации, собирающие твердые бытовые отходы, вынужденно отклоняются от утвержденного графика.

Последствия сильных морозов сказались и на работе 13 подрядных организаций, занимающихся зимним содержанием дорог. Спецтехника замерзает на дороге и не может продолжить работу.

Тем не менее, несмотря на сильные морозы, рабочие убирают улицы, чистят от снега дороги и тротуары", — цитирует издание акима.

В Павлодарской области, а именно в селе Актогай, из-за аномальных морозов в небе можно было увидеть морозные столбы. На необычное оптическое явление обратили внимание местные жители.

Как пишет сайт Spacegid.com, световой (или морозный) столб - это эффектное оптическое явление вертикальных полос света, соединяющих землю и небо, часто появляется при заходе или восходе Солнца, в тихую холодную погоду, при повышенной влажности в атмосфере.

Как сообщает сайт телеканала КТК, непогода добралась и до южных регионов. Снегопад, прошедший в Таразе 10 января, едва не привел транспортному коллапсу в городе. Осадки шли практически сутки.

По данным синоптиков, в городе выпало 12 сантиметров снега - это почти половина месячной нормы. Коммунальным службам пришлось перейти на круглосуточный режим работы.

Жителей Жамбылской области предупреждают: непогода продержится еще несколько дней. В области ожидается до 33 градусов мороза и сильный ветер.

На востоке страны - Абайской области - по данным телеканала, уже ударили 30-градусные морозы. Еще недавно в адмцентре области - Семее - был сильнейший гололед, а теперь пришел арктический холод. Из-за этого школьников и студентов вновь отправили на дистанционку.

Жителей региона, а также соседнего с ним - Восточно-Казахстанской области - просят не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды. Особенно это касается тех, у кого машины с дизельными двигателями. Горожанам тоже рекомендуют в мороз меньше выходить на улицу и одеваться теплее, чтобы избежать обморожений.

В Алматинской области также уже несколько дней держатся сильные морозы. По данным Gismeteo, в Кунаеве сегодня ожидается от -16 до -23 градусов, завтра столбики термометров опустятся до -24, а в субботу, 14 января, - и вовсе до -26 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005051-takoy-zimy-bolee-10-let-ne-videla-anomalnye-morozy-prishli-v-kazahstan-foto-video/