Загадочные "столбы в небе" удивили жителей Павлодарской области (фото)

Световые столбы в Актогае. Фото: instagram.com/tipavlo.dar

В селе Актогай Павлодарской области жители засняли удивительное оптическое явление – морозные столбы, которое возникает при повышенной влажности в атмосфере.

Необычные фотографии из Павлодарской области были опубликованы в Instagram-сообществе "Типичный Павлодар".

"Это такая красота сегодня в Актогае", – сообщили авторы поста.

В комментариях многие пользователи удивились, действительно ли это реальные фотографии, а другие подтвердили, что подобное явление в Актогае не единичный случай.

"Безумно красиво", "Офигеть. Это реально? Или фильтры какие-то?", "Это сегодня было (вчера, 11 января – прим. ред.) примерно в 19:15. Красота неописуемая", "Морозные столбы. Кто рос и жил в деревне знает эту красоту", "Это действительно выглядит так. В Павлодарском как-то тоже в сильный мороз было", "Так и было, красота", "Местное северное сияние", – написали пользователи Сети.

Как пишет сайт Spacegid.com, световой (или морозный) столб – это эффектное оптическое явление вертикальных полос света, соединяющих землю и небо, часто появляется при заходе или восходе Солнца, в тихую холодную погоду, при повышенной влажности в атмосфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005049-opticheskoe-yavlenie-pohozhee-na-severnoe-siyanie-uvideli-na-severe-kazahstana-foto/