Занятия для школьников отменили в Астане

Классная комната. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte / Picture Alliance / Getty Images

Учеников 0-9 классов первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане. Такие меры приняты из-за плохих погодных условий в столице, об этом говорится на официальной странице Управления образования города в Instagram.

В сообщении столичного управления образования говорится, что в связи с ухудшением погодных условий 12 января 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Согласно данным "Казгидромета", завтра, 12 января, в Астане днем ожидается 17-19 градусов мороза, ночью возможно понижение температуры до 27-29 градусов.

Напомним, в Алматы в четверг и пятницу, 12 и 13 января, школьники и студенты первых курсов колледжей также будут учиться дистанционно из-за неблагоприятных погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005025-zanyatiya-dlya-shkolnikov-otmenili-v-astane/