Мужчина чуть не умер в ВКО из-за непогоды

Мужчину везут в больницу. Фото: телеканал "Астана" / Astana TV

Житель поселка Зайсанского района Восточно-Казахстанской области чуть не умер из-за непогоды, но бригада медиков подоспела к больному на высокопроходимой технике, передает телеканал "Астана".

У мужчины случился сердечный приступ, но снегопад и метель заблокировали проезд, не позволяя поднять даже вертолет. Однако врачам все же удалось приехать к больному и оказать ему первую помощь. После чего его доставили в районную больницу.

Отмечается, что с начала года это уже не первый случай, когда медикам приходится ехать на вызов с препятствиями. И помогают им в этом спасатели.

"С начала января у нас, получается, организована эвакуация более 100 человек, которым мы пришли на помощь в непогоду, в сильную метель, ветер и снегопад", – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

В регионе, как и по всему Казахстану, крепчают морозы. В нескольких районах ВКО отменены занятия в школах. Резкие перепады температур стали причиной выхода воды на поверхность льда на Бухтарминском водохранилище. Также закрыто движение по ледовой переправе "Қызыл Ту" для всех видов транспорта.

Ранее мы писали, что в ВКО спасатели эвакуировали 12 граждан России из снежного плена – иностранцы стали заложниками непогоды.

Сотрудники ДЧС также пришли на помощь детям из спортивной школы, застрявшим из-за непогоды в одном из отдаленных сел в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2005038-muzhchina-chut-ne-umer-v-vko-iz-za-nepogody/