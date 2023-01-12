"Опасное явление": спасатели попросили алматинцев долго не гулять на улице

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 12 по 16 января в Алматы ожидается сильное похолодание - температура воздуха в городе опустится до -25 градусов. В связи с непогодой ДЧС южной столицы обратился к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента.

Ранее сообщалось, что до середины следующей недели в Алматы ожидаются сильные морозы, осадки в виде дождя и снега, туманы и гололедица. Потепление, по прогнозам синоптиков, наступит с 18 января.

В ДЧС Алматы отметили, что подобное понижение температуры для Алматы является опасным метеорологическим явлением. В связи с этим спасатели обратились к горожанам.

"Просим вас воздержаться от длительных походов на улицу, выездов за город, не допускать переохлаждения, при выходе на улицу одеваться теплее.

Департаментом направлены информационные сообщения в заинтересованные государственные органы и организации о принятии дополнительных мер по усилению контроля за объектами жизнеобеспечения населения", - добавили в ДЧС.

Отметим, что из-за сильного похолодания школьников Алматы на два дня - 12 и 13 января - перевели на дистанционку.

А накануне сообщалось, что из-за ухудшения погоды в южной столице за сутки случилось порядка 160 ДТП. В связи с этим полицейские обратились к водителям и пешеходам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005047-vozderzhatsya-ot-dolgih-progulok-prosyat-spasateli-almatintsev/