Алматы вновь завалило снегом (фото)

Снег. Фото: Акимат Алматы

На Алматы вновь обрушился снегопад - минувшей ночью коммунальные службы работали в усиленном режиме. Всего, по официальным данным, в южной столице выпало 15 см снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как отметили в ведомстве, с 23:00 10 января по 06:00 11 января коммунальщики работали в усиленном режиме, борясь с последствиями непогоды.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами.

Снег. Фото: Акимат Алматы

В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. По данным акимата, было вывезено 1260 кубометров снега.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

Снег. Фото: Акимат Алматы

Снегопад продолжается. В городе выпало 15 см снега, в горной местности – 20-25 см.

Снег. Фото: Акимат Алматы

Ранее в акимате рассказали, как боролись с последствиями вчерашнего снегопада.

Снег. Фото: Акимат Алматы

Стоит отметить, что январь в Алматы выдался снежным, первый в этом году снегопад обрушился на южную столицу в новогоднюю ночь. Спустя несколько дней вновь выпали обильные осадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004881-almaty-vnov-zavalilo-snegom-foto/