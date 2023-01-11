Алматинских школьников и студентов переведут на дистанционку из-за морозов

Девочка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В четверг и пятницу, 12 и 13 января, школьники и студенты первых курсов колледжей Алматы будут учиться дистанционно из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января 2023 учащиеся 0, 1-11 (12) классов и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", – говорится в сообщении Управления образования города Алматы.

Как уточнили в пресс-службе акимата, приказ распространяется как на государственные, так и на частные школы и колледжи. При этом детские сады работают в обычном режиме.

Отметим, что, по данным с официального сайта РГП "Казгидромет", 12 января дневная температура воздуха в Алматы ожидается на уровне -15...-17 градуса, а на следующий день, 13 января, – до -16...-18 градусов.

Как установлено в казахстанских правилах отмены занятий, рекомендуемые показатели неблагоприятных погодных метеоусловий, при которых отменяются занятия в организациях образования ежегодно утверждают управления образования областей и городов республиканского значения.

Показатели устанавливаются в соответствии с географическими, климатическими условиями региона, а также с учетом возрастных особенностей, обучающихся по согласованию с территориальными заинтересованными государственными органами.

При этом отмечается, что для обучающихся, пришедших в учебное заведение в дни отмены занятий, все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, работа групп продленного дня), а также обеспечение горячим питанием проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием, утвержденным первым руководителем и согласованный с учредителем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004979-almatinskih-shkolnikov-i-studentov-kolledzhey-perevedut-na-udalenku-na-dva-dnya/