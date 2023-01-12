Школьников перевели на дистанционку в семи областях Казахстана из-за сильных морозов

Школьный класс. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане продолжают держаться сильные морозы, из-за чего школьники в ряде регионов страны, в том числе в Астане и Алматы, переведены на дистанционное обучение.

Еще накануне управления образования Алматы и Астаны сообщили о переводе учащихся на дистанционный формат обучения - в двух столицах Казахстана сегодня ожидаются сильные морозы, а в Астане - еще и снег и сильный ветер.

Учиться из дома будут и школьники Шымкента. Управление образования мегаполиса на своей официальной странице в Instagram сообщило, что из-за непогоды 12-13 января ученики 0-8 классов переведены на дистанционный формат обучения.

Сегодня, 12 января, в удаленном формате будут заниматься также ученики 0-4 классов школ Кызылорды. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице областного управления образования.

В Караганде на дистанционку перевели всех учеников - с 0 по 11 классы и первой, и второй смен. Соответствующая информация опубликована на странице управления образования региона в Instagram.

Издание Pavlodarnews.kz сообщает, что 12 января 2023 года в школах Павлодара занятия первой смены учащихся 0-4 классов переведены в дистанционный формат обучения. В областном центре отмечается температура -26 градусов, ветер - скоростью до 3 м/с.

На Instagram-странице Управления образования Актюбинской области сообщается, что переводить школьников на дистанционный формат обучения будут при следующих погодных условиях:

0-4 классы - при температуре -25 °С и ниже, при скорости ветра 2-5 м/с и выше;

0-9 классы - при температуре - 27 °С и ниже, при скорости ветра 2-5 м/с и выше;

0-11 классы - при температуре -30 °С и ниже, при скорости ветра 2-5 м/с и выше.

По данным Gismeteo, сегодня в Актобе ожидается от -20 до -32 градусов, скорость ветра составит 2-3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005035-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-v-semi-oblastyah-kazahstana/