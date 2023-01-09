Морозы до 25 градусов ожидаются в Алматы

Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Резкое похолодание ожидается в южной столице Казахстана в ближайшие дни - к концу недели возможны сильные морозы до 25 градусов, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Алматы прогнозируется плюсовая температура, однако уже с завтрашнего дня, 10 января, столбики термометров опустятся ниже нуля - во вторник ожидается похолодание до -5...-10 градусов.

После морозы будут усиливаться:

в среду, 11 января, синоптики прогнозируют, что ночью похолодает до -13...-18 градусов , днем - до -10...-15 ;

, днем - ; 12 и 13 января столбики термометров опустятся до -20...-25 ночью и -13...-18 градусов днем.

Вместе с этим в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега, туманы и гололедица.

Погода. Скриншот с сайта: "Казгидромет"

По информации портала Gismeteo, морозы продержатся до середины следующей недели. Потепление начнется лишь с 18 января.

Погода. Скриншот с сайта: gismeteo.kz

Напомним, что сегодня непогода наблюдается в ряде регионов Казахстана. В связи с ухудшением погодных условий в некоторых областях было решено перевести школьников на дистанционное обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004573-morozy-do-25-gradusov-ozhidayutsya-v-almaty/