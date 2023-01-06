Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы с 10 января будет запущен новый маршрут №49. На линии будут курсировать семь новых автобусов, передает официальный Telegram-канал пресс-службы акимата города Алматы.

Сообщается, что маршрут №49 будет курсировать от станции метро Бауыржан Момышулы по проспекту Абая – улице Ашимова – улице Сабденова – проспекту Алатау – улице Алтын орда, далее по улице Карьерная, где будет осуществлять разворот и двигаться в обратном направлении.

"На линии будут курсировать семь новых автобусов с интервалом движения 13 минут", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Схема маршрута №49. Фото: t.me/almaty_akimat

Напомним, в мае прошлого года в Алматы начал курсировать маршрут №35.

С 15 августа в схемы некоторых автобусных маршрутов города Алматы были внесены изменения.

По просьбам жителей мегаполиса с 26 августа продлен маршрут №132.

С 1 сентября в городе начал курсировать автобус №142.

С 12 сентября запустился новый магистральный маршрут №100. В связи с этим изменились схемы движения маршрутов №23 и №78.

Также в декабре были изменены схемы движения двух автобусных маршрутов – №217 и №110.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004461-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-almaty/