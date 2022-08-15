Маршруты некоторых автобусов изменили в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 15 августа вступили в силу изменения схемы движения некоторых автобусных маршрутов в городе Алматы. Об этом сообщается в

Сегодня, 15 августа, в схемы некоторых автобусных маршрутов города Алматы были внесены изменения.

Так, действующий маршрут №137 разделен на два отдельных маршрута. В западной части города остается маршрут №137 с сокращенной схемой от административного центра Наурызбайского района до рынка "Салем", а в восточной части добавляется маршрут №138 от ТД "Адем" до микрорайона "Кайрат".

Маршрут №110 продлен на одну остановку для соединения со станцией метро "Бауыржан Момышулы".

Маршрут №212 сокращен – теперь он будет курсировать от пригородной зоны поселка Жандосов до пересечения улиц Саина и Жандосова. Отмечается, что такие изменения позволят маршруту быстрее подвозить пассажиров из пригородной зоны до границ города.

Также были внесены коррективы в схему маршрута №116. Теперь маршрут охватывает всю длину проспекта Гагарина от проспекта Аль-Фараби до улицы Толе би.

Запущен новый маршрут №53 из микрорайона "Теректы" до станции метро "Бауыржан Момышулы" с охватом улицы Центральной в микрорайоне "Теректы" – проспекта Райымбека – улицы Момышулы до станции метро.

По данным ведомства, подвижной состав маршрута №55 полностью обновлен.

Также с 15 августа подвижной состав маршрута №115 был заменен с автобусов "ЛиАЗ" на газовые автобусы марки Zhong Тong.

"Ранее с 15 августа планировался запуск новых магистральных маршрутов №100 и №49, однако в связи с возникшими техническими вопросами их запуск откладывается до 30 августа и 30 сентября соответственно", – добавили представители управления.

Отмечается, что в связи с этим изменения в схемы маршрутов №23 и 78 также будут внесены с 30 августа 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983257-marshruty-nekotoryh-avtobusov-izmenili-v-almaty/