Некоторые автобусные маршруты в Алматы изменили схемы движений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

О внесении изменений в схему движений некоторых маршрутов в Алматы предупредили жителей южной столицы в официальном Telegram-канале акимата города.

По просьбам жителей с 26 августа продлен маршрут №132.

Теперь после ул. Кокорай автобусы продолжат движение по проспекту Рыскулова до улицы Емцова - проспекту Райымбека - улице Розыбакиева - улице Толе би - улице Брусиловского - проспекту Абая до станции метро "Сайран".

В обратном направлении автобусы будут ехать по проспекту Абая до улицы Тлендиева - улицы Толе би - улицы Розыбакиева - проспекту Райымбека до улицы Крылова, где будут разворачиваться и ехать по проспекту Райымбека до улицы Немировича - Данченко - проспекту Рыскулова, далее по схеме.

Кроме того, в связи с окончанием строительно-монтажных работ по улице Кажымукана с 26 августа маршруты №2 и №48 курсируют по постоянным схемам движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985192-nekotorye-avtobusnye-marshruty-v-almaty-izmenili-shemy-dvizheniy/