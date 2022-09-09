Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Об открытии нового маршрута сообщили в Транспортном холдинге Алматы. Также стало известно об изменении схем нескольких маршрутов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

С 12 сентября (понедельник) запускается новый магистральный маршрут №100.

Он будет курсировать от мкр. Асыл Арман по Ташкентскому тракту – пр. Райымбека – ул. Жетысу – ул. Татибекова – ул. Халиуллина – ул. Есиль – Талгарский тракт – ул. Бухтарминская, до мкр. Орынтай, где будет разворачиваться и ехать в обратном направлении.

В связи с этим изменятся схемы движения маршрутов №23 и №78.

Маршрут №23 будет курсировать от пос. Кыргаулды по пр. Суюнбая – Ташкентский тракт – пр. Райымбека, до ж/д вокзала Алматы-2.

А маршрут №78 при движении по Ташкентскому тракту будет заворачивать на пр. Алатау – пр. Абая до станции "Бауыржан Момышулы", где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

Кроме того, алматинцев предупредили, что с завтрашнего дня, 10 сентября, временно поменяется схема движения маршрута №30.

в южном направлении – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – разворот на ул. Алматинская – контрольная точка ул. Алматинская;

в северном направлении – начало движения с контрольной точки ул. Алматинская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987049-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-almaty/