Новый автобусный маршрут запустят с 1 сентября в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По просьбе жителей Алатауского района в Алматы запускается новый автобусный маршрут, сообщается в официальном Telegram-канале Транспортного холдинга города.

С 1 сентября в городе начнет курсировать автобус №142.

Сообщается, что он будет курсировать от садоводческого товарищества "Энергостроитель" по улице Ф. Онгарсыновой - проспекту Рыскулова - улице Момышулы — проспекту Абая - улице Саина - улице Шаляпина - улице Момышулы.

В обратном направлении по улице Момышулы до проспекта Рыскулова - улице Онгарсыновой до садоводческого товарищества "Энергостроитель".

Напомним, на прошлой неделе некоторые автобусные маршруты в Алматы изменили схемы движения.

По просьбам жителей с 26 августа был продлен маршрут №132, а в связи с окончанием строительно-монтажных работ по улице Кажымукана маршруты №2 и №48 курсируют по постоянным схемам движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985570-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-s-1-sentyabrya-v-almaty/