Два автобусных маршрута изменили схему движения в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы были изменены схемы движения двух автобусных маршрутов – №217 и №110, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности.

Жителей южной столицы предупредили, что с 12 декабря автобусы маршрута №217, двигаясь из города в поселок Али, будут доезжать до школы №22 по улице Ескара Беделбаева. Затем транспорт будет разворачиваться и двигаться на конечную остановку "село Али".

Схема маршрута №217. Фото: Управление городской мобильности Алматы

В управлении также отметили, что в маршруте №110 изменен проезд от конечной станции.

"Теперь при выезде с конечного пункта "Автостанция" в южном направлении автобусы будут двигаться по улице Каргалинская до улицы Трудовая в обоих направлениях", – сообщили в УГМ.

Схема маршрута №110. Фото: Управление городской мобильности Алматы

Согласно данным приложения 2GIS, в Алматы на данное время существует 171 автобусный маршрут. По данным с сайта "ОНАЙ", оплата проезда наличными составляет 150 тенге, а при оплате с помощью карты "ОНАЙ" – 80 тенге. Льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров – 40 тенге.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001038-dva-avtobusnyh-marshruta-izmenili-shemu-dvizheniya-v-almaty/