Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С завтрашнего дня, 26 мая, в городе Алматы начнет курсировать новый маршрут №35, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"C 26 мая будет запущен новый маршрут №35", – сообщили в акимате.

Общественный транспорт по этому маршруту будет курсировать по следующей схеме: от улицы Баганалы Орда – улица Мойылды – улица 6-ая – улица Койтас – улица Сумбиле – улица Олжабай батыра – улица Кошкарбаева – улица Агайынды Кожыковтар – улица Бекболата – улица Северное кольцо до проспекта Рыскулова, где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971032-novyy-marshrut-zapustyat-v-almaty/