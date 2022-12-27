Несколько домов в Экибастузе снова временно останутся без тепла

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Экибастузе во вторник, 27 декабря, в нескольких домах планируют временно отключить подачу тепла из-за замены участка тепловой сети, передает Pavlodarnews.kz.

В городском акимате сообщили, что 27 декабря с 9:00 до 15:00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.

Кроме того, теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по следующим адресам: Молдагуловой, 22, 24/б, 26; Инженерный проезд, 11, 13, 3/1, 4. Без отопления также останутся юридические лица по адресам: улица Момышулы, 23, 29; улица Молдагуловой, 22.

ЧП в Экибастузе

Напомним, 27 ноября жители Экибастуза остались без тепла из-за серьезной аварии на ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты посчитали, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. На следующий день Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительным итогам проводимого Комитетом госэнергонадзора расследования, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал рассказал, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС. С 19 декабря все детсады и большая часть школ города вернулись к работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003158-neskolko-domov-v-ekibastuze-snova-vremenno-ostanutsya-bez-tepla/