В Казахстане сегодня день траура по погибшим в результате терактов

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Сегодня в Казахстане день общенационального траура по погибшим в результате недавних трагических событий в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорилось в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте Акорды.

По последним данным, в стране за время беспорядков от рук террористов погибли 16 полицейских и военнослужащих, еще 1300 получили ранения.

"Погибшие до конца оставались верны присяге, проявили героизм и беззаветное служение Родине. Хочу выразить соболезнования семьям и родным погибших сотрудников и мирных жителей, ставших жертвами преступных посягательств.

Мы примем все меры для поиска, задержания преступников, и они понесут заслуженное наказание за преступления против народа Казахстана", - сообщил накануне во время своего выступления исполняющий обязанности главы МВД Ерлан Тургумбаев.

Ранее в МВД привели хронологию беспорядков в Казахстане. Со всеми же последними новостями по ситуации в стране можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950096-v-kazahstane-segodnya-den-traura-po-pogibshim-v-rezultate-teraktov/