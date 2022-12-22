"Надеюсь, у Токаева найдется время ее прочитать": Млечин о своей книге о январских событиях

Леонид Млечин. Фото: t.me/mlechinshistory

Российский журналист и писатель Леонид Млечин, недавно анонсировавший презентацию своей книги в Казахстане – "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков", сообщил о переносе поездки.

В эту субботу, 24 декабря, Млечин должен был посетить Алматы, где планировалась презентация его книги о событиях Кровавого января. Однако в ближайшее время писатель не сможет прибыть в Казахстан – об этом сообщил сам Млечин.

"К сожалению, вирус, который мучает нас уже несколько лет, добрался и до меня. Врачи запретили летать и с кем бы то ни было встречаться. Поэтому презентация книги в Казахстане откладывается до января.

Надеюсь, у меня будет возможность рассказать о том, почему я взялся за написание этой книги о столь важных событиях. О том, как я собирал материалы, как беседовал с участниками произошедшего, как снимал места, где разворачивалась эта драма", – сказал публицист.

Также он высказался о вопросах, которые интересуют его коллег.

"Коллеги уже обо многом меня спрашивают. Как я понимаю, всех интересует вопрос: брал ли я интервью у президента Токаева относительно январских событий. Интервью не было.

Президент был осведомлен о моем желании выпустить такую книгу, однако с моей работой ни до, ни после издания он еще не знакомился. Надеюсь, что и у главы государства найдется время ее прочитать", – сказал он.

Пользуясь случаем, Млечин сообщил, что на Youtube-канале "История Леонида Млечина" на этой неделе публикуется многосерийный фильм, посвященный январским событиям. С его слов, каждый день выходит новая серия.

"Мне кажется, январские события 2022 года в Казахстане еще недооценены, и они явно станут сюжетами книг и фильмов. С надеждой на скорую встречу, Леонид Млечин", – подытожил он.

Несколько дней назад, по информации МИА "Казинформ", Леонид Млечин презентовал свою книгу в Москве, в здании посольства Казахстана в России.

Обращаясь к аудитории, Млечин рассказал, что его книга состоит из описания событий того периода, личных бесед с участниками и очевидцами – как правоохранителями, так и рядовыми гражданами.

"События января имеют колоссальное значение, потому что Казахстан нам – сосед, партнер, союзник и друг. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в республике все было хорошо. Эти события происходили в стране, которая всегда была самой стабильной в регионе Центральной Азии. И вдруг происходит нечто невообразимое. Что случилось? Мне самому было безумно интересно.

Второе, я был потрясен тем, с какой скоростью с человека слетает такая тонкая кожура цивилизованности. То, что мне рассказывали в Алматы, то, что люди пережили тогда, меня потрясло.

Но и третье, судьба Казахстана зависела от одного человека, от президента страны", – сказал Леонид Млечин.

Автор книги считает, что многие недооценили лидерские качества Касым-Жомарта Токаева, которые он, будучи профессиональным дипломатом, проявил в самый переломный момент.

"Очень многие заблуждались на его счет, по разным причинам. Я с самого начала считал, что это редкостная удача для Казахстана. И президент Токаев не только справился с тем, что там произошло – вывел страну из этого тяжелейшего кризиса, но и начал новую жизнь. Дал возможность стране двигаться вперед", – рассказал писатель.

Формальным поводом для этих событий, по мнению Млечина, было повышение цен на газ. Однако реальная причина, по его мнению, кроется в том, что "кому-то хотелось избавиться от главы государства, не устраивала его политика, антикоррупционная активность, действия, направленные на открытость страны, на то, чтобы страна двигалась вперед".

Публицист считает, что события января должны быть тщательно изучены, а также из них должны быть сделаны выводы. Второе, по его мнению, – необходимо "хорошее понимание того, что происходит у нашего союзника".

Леонид Млечин – советский и российский журналист, телеведущий и писатель. Также ведет свой YouTube-блог – "История Леонида Млечина", на который на момент выхода статьи подписаны 235 тыс. человек. Автор ряда документальных фильмов и публикаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002691-nadeyus-u-tokaeva-naydetsya-vremya-ee-prochitat-mlechin-o-svoey-knige-o-yanvarskih-sobytiyah/