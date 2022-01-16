160 человек погибли в ходе массовых беспорядков в Алматы

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на онлайн-брифинге в СЦК озвучил число погибших во время массовых беспорядков в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Таймерденова, всего в ходе беспорядков в Алматы погибли 160 человек, из них 11 сотрудников правоохранительных органов. Среди гражданских лиц жертвами стали 149 человек.

"В результате боестолкновений и нападений, к сожалению, погибли 149 человек. Подавляющее большинство – это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук.

Основное количество террористов было ликвидировано во время нападения на подразделения полиции и блокпосты в ночь с 5 на 6 января", - заявил глава ДП города.

Напомним, вчера начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Серик Шалабаев озвучил первые предварительные данные по погибшим в результате беспорядков по всей стране.

Так, по его словам, всего в ходе беспорядков в Казахстане погибли не менее 225 человек. Между тем, по данным Минздрава, почти 2700 человек обратились за медпомощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951403-chislo-pogibshih-v-massovyh-besporyadkah-v-almaty-ozvuchil-taymerdenov/