Путин прокомментировал массовый отъезд россиян из страны (видео)

Владимир Путин. Фото: Gettty Images/ picture alliance / Contributor

Президент России Владимир Путин, находясь в Астане, ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ситуацию с россиянами, которые покинули РФ после объявления о частичной мобилизации, передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у президента России, как лично он относится к тем, кто уехал из страны после 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация.

Владимир Путин в ответ заявил, что в каждом конкретном случае нужно давать не эмоциональные, а юридические оценки.

"Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать", – добавил он.

Ранее российский президент заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992816-putin-prokommentiroval-massovyy-otezd-rossiyan-iz-strany-video/