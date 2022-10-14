"Люди классные": россиянин рассказал, что его удивило в Казахстане

Антон Волков. Фото: Otyrar.kz

Антон Волков приехал в Шымкент из Санкт-Петербурга. Молодой человек - сооснователь сервиса обучения IT-специальностям. Утверждает, что был приятно удивлен радушию местных жителей, передает Otyrar.kz.

По словам Антона, ему нравится и погода в Шымкенте. Говорит, что летний гардероб можно долго не убирать, хотя для Санкт-Петербурга это несвойственно.

"Классно! Чувствую себя на юге! Чем нравится или не нравится город? Тут очень тепло. Днем можно ходить в шортах и футболке. Местные говорят, что уже холодно, но это не так. Классная южная атмосфера и архитектура. Часто замечаю по городу старые, но красивые здания", - поделился россиянин.

Шымкент славится вкусной и доступной по ценам кухней. Голодным здесь остаться невозможно, однако названия некоторых блюд отличаются, говорит парень.

"Тут вкусно, очень дружелюбные местные жители, очень легко знакомиться. Прикольный парк для бега, и есть бассейн 50 метров, а для меня это важно. Что удивило? Шаверму называют лавашем. Мне, как питерцу, нужно обязательно иметь вкусную шаверму у дома", - отмечает Антон.

33-летний петербуржец был изумлен, насколько в Казахстане готовы помогать незнакомцам.

"Люди классные. В самолете из Астаны познакомились с мужчиной, который предложил довезти нас до дома, а по пути завез в дом к родителям, где нас угостили горой винограда - ели несколько дней", - говорит россиянин.

Напомним, ранее приезжие из соседней страны рассказали, что были поражены гостеприимством в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992801-lyudi-klassnye-rossiyanin-rasskazal-chto-ego-udivilo-v-kazahstane/