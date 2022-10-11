Сколько россиян работают в Казахстане, озвучила Дуйсенова

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, сколько россиян и в каких сферах работают в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что к этому часу в Казахстане легально работают 22,5 тыс. граждан России. Из них трудоустроились с начала этого года восемь тысяч человек.

"В основном, они пришли в сферу услуг, это 72%, 16% – в промышленность, около 9% – в строительство, 2% – в сельское хозяйство.

Среди профессий, первое – это бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы, есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный топ-5 профессий, где у нас работают россияне", – резюмировала министр.

Ранее глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, в каком случае власти Казахстана могут выставить ограничения на трудоустройство россиян в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992098-skolko-rossiyan-rabotayut-v-kazahstane-ozvuchila-duysenova/