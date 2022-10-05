Аким ЗКО опроверг сообщения о привилегированном трудоустройстве россиян

Гали Искалиев. Фото: instagram.com/batys_kz

В Сети стали появляться сообщения о том, что приезжим россиянам работа предоставляется якобы в специальном порядке. На это ответил глава ЗКО Гали Искалиев, передает издание "Уральская неделя".

"Вакантные рабочие места всегда публикуются на сайте enbek.kz, причем эти данные в открытом доступе. Любой человек, неважно – казах, русский или татарин, может зайти на этот сайт и посмотреть предложенные свободные вакансии. Каждый, кому нужна работа, может выбрать себе подходящую. Нет каких-то определенных рабочих мест и, тем более, специально предоставленных, к тому же с более высокой заработной платой.

Для иностранцев нет никаких исключений – это общедоступная база данных для трудоустройства всех граждан, кому нужна работа", – подчеркнул Гали Искалиев.

Тем не менее он отметил, что среди приезжих россиян, которые решили остаться в Уральске, много специалистов из разных сфер деятельности.

"В этом случае, если специалист нужен, а у нас выбрать не из кого, потому что нет кандидатур, нужно использовать сегодняшнюю ситуацию себе же на пользу, то есть предложить вакансию иностранным претендентам", – добавил аким Западно-Казахстанской области.

Ранее мы рассказывали, как живут в Уральске россияне, бежавшие от мобилизации.

Также напомним, что в Минтруда Казахстана почеркнули – прибывшим гражданам России не создаются особые условия. Кроме того, отмечалось, что на государственные рабочие места и в госкомпании казахстанцы будут трудоустраиваться в приоритетном порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991098-akim-zko-oproverg-soobscheniya-o-privilegirovannom-trudoustroystve-rossiyan/