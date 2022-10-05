От чего и за чей счет чаще всего лечат приезжих россиян в Казахстане

Медсестры. Иллюстративное фото: Simona Granati - Corbis/Getty Images

С 21 сентября в Северо-Казахстанской области медицинскую помощь получили больше сотни иностранцев. Пациентам помогают в скорых и приемных отделениях больниц, передает сайт телеканала КТК.

Медики Петропавловска рассказали, какую помощь оказывают приехавшим россиянам. Наши врачи не только спасают жизни, но и принимают роды. На североказахстанской земле уже родился один малыш.

На сегодня к казахстанским врачам за медпомощью обратились 167 граждан Российской Федерации. Приезжие спешат как на амбулаторные приемы, так и за экстренной помощью. Например, 49 пациентов обратились в скорую, семерых из них госпитализировали.

Медики отмечают, что в основном иностранцы идут с травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, попадают к ним даже с инфарктом миокарда. Кроме того, специалисты приняли и двух женщин в положении, приехавших из России. Одну экстренно положили на сохранение в связи с угрозой преждевременных родов. А вторая мама благополучно родила сына.

При этом лечиться бесплатно приезжие могут только в экстренных случаях и до стабилизации состояния здоровья.

"Регламентированы правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Республики Казахстан. То есть граждане иностранных государств, в том числе и стран СНГ, имеют право на оказание экстренной неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях.

Вся остальная помощь – плановая и профилактическая медицинская помощь – оказывается либо на платной основе, либо в рамках добровольного медицинского страхования", - сообщил руководитель управления здравоохранения акимата СКО Кумар Кусемисов.

Сокращение числа иностранцев в Петропавловске тем временем заметно невооруженным глазом. На железнодорожном вокзале ажиотажа нет. Исчезли очереди и в ЦОНе, и в миграционной полиции. В салонах сотовой связи, где приезжие массово скупали казахстанские SIM-карты, снова малолюдно. Вернулись к привычной жизни и торговые центры. Здесь теперь тоже никаких столпотворений.

То, что наплыв россиян в регион уменьшился, подтвердили сегодня и официально. По данным Пограничной службы, за прошедшие сутки к нам приехало только 1600 граждан России. И это в 5 раз меньше, чем в первые дни массового заезда.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991086-ot-chego-i-za-chey-schet-chasche-vsego-lechat-priezzhih-rossiyan-v-kazahstane/