Выдворение подравшихся близ клуба в Уральске россиян сняли на видео

Выдворение из Казахстана. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Накануне полицейские ЗКО исполнили решение административного суда о выдворении из Казахстана граждан РФ, нарушивших законодательство. Соответствующим роликом поделился Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Отмечается, что двое иностранцев были выдворены из страны через пограничный пост "Сырым". Еще двоих правонарушителей выдворят за пределы Казахстана по окончании срока административного ареста.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что пьяные россияне подрались у ночного клуба в Уральске.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье 434 "Мелкое хулиганство", статье 440 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статье 437 "Нарушение тишины" КоАП РК.

Административный суд приговорил двоих из них к аресту на 5 суток. Позже стало известно, что всех участников драки выдворят из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991088-vydvorenie-podravshihsya-bliz-kluba-v-uralske-rossiyan-snyali-na-video/