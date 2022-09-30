"Напряжения нет": власти Астаны о ситуации в городе из-за притока россиян

Бульвар "Нурлы жол" в Астане. Иллюстративное фото: Reinaldo Coddou H. / Getty Images

В столичном маслихате рассказали, какие меры безопасности принимаются в Астане в связи с большим потоком гражданам Российской Федерации, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли депутаты маслихата. Они поинтересовались, зарегистрированы ли все иностранцы в городе и ведется ли соответствующий учет.

"В рамках соглашения ЕАЭС сейчас ведутся необходимые мероприятия. Граждане, которые прибывают из Российской Федерации, обратились в наши ЦОНы. Большая нагрузка была. В первый день мы ощутили очереди", - сообщил председатель постоянной комиссии маслихата Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью Нурлан Купешов.

Он напомнил, что в столичном дворце "Жастар" был организован специальный ЦОН для граждан России.

"Там все окошки специально оказывали услугу. В день мы наблюдаем порядка 3 тыс. обращений, из них половина решается в тот же день, половина - в течение трех дней, по регламентному сроку предоставляется услуга, то есть регистрируется ИИН.

Наблюдаем обращения в религиозные учреждения, в основном, в православную церковь. По 30-40 человек приходят, консультацию получают: где, как можно здесь себя реализовать, разместиться и так далее. Напряжения сейчас нет", - заверил спикер.

По его словам, в целом в городе на фоне массового прибытия россиян наблюдается большая нагрузка на гостиничные комплексы, отели, съемные квартиры.

"На сегодня острых конфликтных ситуаций не зафиксировано. В целом, все правоохранительные органы нацелены на обеспечение правопорядка и безопасности прибывающих граждан и наших граждан в том числе", - резюмировал спикер.

В свою очередь начальник Департамента полиции Астаны Марат Тулебаев рассказал, как решается проблема безбилетников в автобусах.

"Мы уже предложение вносили в управление. Это опять же в цифровизацию упираемся, видеокамеры чтобы были, чтобы не только проезд безбилетников (контролировать - прим.ред.), но и профилактика карманных краж. Не во всех автобусах еще есть камеры. Это усложняет нам (работу - прим.ред.)", - отметил глава столичной полиции.

Напомним, ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин лично побывал в ЦОНе во Дворце молодежи "Жастар", открывшемся для прибывших из России граждан, проверил обстановку и процессы.

Ранее уже сообщалось, что усиленные ЦОНы для иностранцев открылись в 8 регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990490-napryazheniya-net-vlasti-astany-o-situatsii-v-gorode-iz-za-pritoka-rossiyan/