Выдачу ИИН упростили в Казахстане

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр цифрового развития Багдат Мусин в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил об упрощении процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) в Казахстане.

Глава МЦРИАП отметил, что побывал в ЦОНе во Дворце молодежи "Жастар", открывшемся для прибывших из России граждан, проверил обстановку и процессы.

Он подчеркнул, что наплыв иностранных граждан действительно большой: в ЦОНе наблюдаются очереди.

По словам Мусина, была изменена процедура получения ИИН – эти изменения направлены на решение проблемы со скоплением людей в очереди.

"До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании", — написал министр.

Теперь, по его словам, второй раз в ЦОН приходить не нужно.

"ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде SMS-уведомления от службы 1414. Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Таким образом, проблема с большим скоплением людей частично решена", — пояснил министр.

По словам Мусина, уже сегодня до банков доведут информацию о том, что ИИН будет присваиваться в базе данных при вводе номера. То есть информация о человеке будет подтягиваться автоматически.

Напомним, накануне мы писали, что сотни россиян собрались во дворце "Жастар" в Астане.

Ранее некоторые ЦОНы в Казахстане усилили из-за наплыва граждан России. Усиленные ЦОНы экстренно развернули в спортцентре в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990276-vydachu-iin-uprostili-v-kazahstane/