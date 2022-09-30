Иностранцы в Казахстане смогут бронировать очередь в ЦОН через Telegram-бот

Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

В "Правительстве для граждан" запустили функцию онлайн-бронирования очереди в ЦОН для иностранных граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Для того, чтобы избежать возникновения очередей в ЦОНах, госкорпорацией было принято решение запустить сервис онлайн-бронирования посещения ЦОНа для иностранцев через Telegram-бот EgovKzBot2.0.

Теперь, чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо выбрать в меню "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев". После необходимо ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время.

При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт и получить талон очереди.

Также отмечается, что за получением ИИН иностранным гражданам не нужно будет идти в ЦОН во второй раз. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении. Приобрести его можно при наличии паспорта.

"Ранее иностранцам приходилось посещать ЦОН дважды при получении ИИН – для подачи заявления и для получения результата. Чтобы снизить скопление клиентов в ЦОНах, нами было принято решение о запуске нового сервиса, благодаря которому иностранные граждане смогут скачать готовый документ по ссылке в SMS от службы 1414 и предъявить по месту требования", – отметил председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

Тем не менее в случае отсутствия казахстанского номера телефона гражданам из других стран необходимо будет прийти в ЦОН для получения ИИН.

В компании напомнили, что сотрудники ЦОНов будут осуществлять прием иностранцев с 09:00 до 20:00 в будние дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990468-zabronirovat-ochered-v-tson-cherez-telegram-bot-teper-mogut-inostrantsy/