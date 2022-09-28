Толпы и очереди за ИИН: сотни россиян собрались во дворце "Жастар" в Астане (фото, видео)

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане из-за наплыва россиян и ухудшения погодных условий решили перенести выдачу и получение ИИН из ЦОНа на улице Сауран 7 во дворец "Жастар" в центре правого берега – здесь собрались сотни людей, передает корреспондент NUR.KZ.

На входе в ЦОН по улице Сауран 7 в столице, который ранее объявили «усиленным» ЦОНом, куда могут обращаться россияне, сегодня появилось объявление – выдача и получение ИИН теперь происходит во дворце "Жастар" на проспекте Республики 34.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Мы отправились туда, чтобы посмотреть обстановку – в здании дворца собрались сотни людей с российскими паспортами, образующие длинные очереди.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

К обеду на табло значилось более 2000 обслуженных граждан – в очереди к этому часу находятся еще столько же.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Людей так много, что очередь за талончиком начинается на лестнице и спускается на первый этаж.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Погода в Астане сегодня не для очередей на улице – в столице +3 со снегодождем. Во Дворце Жастар гораздо комфортнее – здесь тепло, есть посадочные места и бесплатный чай.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

"Мы с женой и дочкой решили прилететь в Казахстан, потому что переживали, что меня могут призвать. В армии я был, работаю менеджером в турфирме, когда услышал о мобилизации, мы буквально в один день решились и купили билеты – отдали сейчас точно не помню сколько, но внушительную сумму, как раз все тогда стали билеты скупать.

Сейчас получаем ИИН и будем искать работу – накопленных средств хватило, чтобы жилье снять. Тоже успели в последний вагон, еле нашли квартиру в Астане за 200 тысяч тенге за однушку", - рассказывает 30-летний Никита из Новосибирска.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

"Стою в очереди за ИИН, он нужен, чтобы работу найти – на что-то жить ведь нужно. Мы сейчас с другом сняли гостиницу – осталось 2 дня проживания и, честно говоря, куда идти дальше, я не знаю. Сейчас ищем жилье – все стоит очень дорого, я не был готов к переезду", - поделился 23-летний россиянин Всеволод.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

"Я с другом приехал в Астану, границу переезжали на машине. Мы в течение нескольких дней решили, что лучше поехать в Казахстан и там пожить какое-то время – непонятная ситуация с мобилизацией, повестки нам не вручали, но неизвестно, вдруг заберут. Я не хотел бы воевать, изначально был против любого военного конфликта", - рассказал Роман из Тобольска.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Историй экстренного переезде здесь много. Кирилл и Давид из Омска приехали в Казахстан, потому что не поступили в вузы в России, и после объявления мобилизации решили не испытывать судьбу.

Владимир и Карим из Санкт-Петербурга видели, как призывали их друзей, и не захотели, чтобы с ними произошло также.

Марк поделился, что не поддерживает политику своей родины, поэтому больше не хочет жить в России. Артур из Барнаула "морально устал" от ужесточения законов и боязни за завтрашний день.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Большая часть среди получающих ИИН россиян – молодые парни. Все, с кем удалось поговорить, попросили не фотографировать их лиц – молодые люди рассказывают, что чувствуют себя в безопасности в Казахстане, но все же переживают за публикацию их данных.

Россияне в ЦОНе Астаны. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

«В Казахстане мне очень понравилось, тут все стараются помочь – таксисты, в ЦОНе вот все объясняют, на улице если спросишь, как куда пройти, подробно рассказывают. Единственное, с жильем проблемы, сложно найти, но люди очень классные», - поделился приехавший из Москвы Антон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990061-tolpy-i-ocheredi-za-iin-sotni-rossiyan-sobralis-vo-dvortse-zhastar-v-astane-foto-video/