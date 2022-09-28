"Лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала": Мусин заявил об отказе ЭЦП в пользу QR

Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Глава Минцифры Багдат Мусин на площадке международного технологического форума Digital Bridge 2022 рассказал, что изменится в части подписания электронных документов - он предлагает ЭЦП сменить на QR-подписание, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин анонсировал новый подход к подписанию электронных документов.

"На самом деле, я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее... Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Поэтому, благодаря людям, которые здесь сидят, добились того, что стал широко использоваться QR.

Открыв eGov Mobile просто QR-подписание, вы наводите просто на любой QR-код и подписание происходит. Не надо нигде ЭЦП хранить, на флешке ее носить, на компьютере ее записывать. Когда вы стали клиентом eGov Mobile, мы уже автоматически обо всех позаботились", - заверил министр.

При этом он отметил, что электронные ключи казахстанцев будут надежно сохранены и люди смогут подписывать электронные документы с помощью QR.

"С электронными подписями народ, честно говоря, уже в каком-то непонимании. Сколько подписей, сколько еще нужно выпускать, сколько в ЦОНы ходить, поэтому QR-подписание это то, что даст не только эффект в пользовании, но и эффект для стартап-индустрии и для всех технологических платформ. Потому что не нужно будет просить у человека ЭЦП, не нужно будет убеждаться, как и где она выпущена и так далее", - резюмировал глава МЦРИАП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990107-lichno-priznayus-chto-etsp-vseh-prosto-zakolebala-musin-zayavil-ob-otkaze-etsp-v-polzu-qr/