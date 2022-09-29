Россия развернула на границе с Казахстаном временный пункт мобилизации

Парень с чемоданом. Иллюстративное фото: Pexels

Россия развернула временный пункт частичной мобилизации на границе с Казахстаном у контрольно-пропускного пункта "Караузек" в Астраханской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Причиной такого решения стала многокилометровая очередь из российских граждан, среди которых очень много мужчин призывного возраста.

"На территории муниципалитета находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Республику Казахстан. Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда - масса мужчин призывного возраста", - сообщили в пресс-службе.

На КПП "Караузек" документы всех желающих попасть в Казахстан проверяются. Россиян, подходящих под критерии призыва, и при этом не имеющих права на отсрочку или разрешения от военного комиссариата, не выпускают.

Ранее мобилизационный пункт российские власти собирались развернуть на границе России и Грузии на КПП "Верхний Ларс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990241-rossiya-razvernula-na-granitse-s-kazahstanom-vremennyy-punkt-mobilizatsii/