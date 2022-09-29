Ситуацию с наплывом россиян прокомментировали в Атырау

Люди на вокзале. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Атырау в связи с увеличением количества граждан России, прибывающих в регион, по указанию акима области был создан оперативный штаб по решению и предупреждению вопросов, связанных со сложившейся ситуацией. Об этом сообщается на официальной странице РСК Атырауской области в Facebook.

Оперативный штаб возглавил руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области Есмухан Кажкенов.

По данным штаба, на территорию региона с 21 по 27 сентября прибыло 10 479 человек. За указанный срок в ЦОНы для получения ИИН обратились 2 219 россиян.

При въезде иностранца в Казахстан принимающая сторона должна об этом сообщить в миграционную службу в течение трех рабочих дней.

"По состоянию с 21 по 27 сентября жители Атырау информировали миграционную полицию о приезде к ним 644 граждан из России. Из этого можно предположить, что Атырау не является центром притяжения для прибывших граждан Российской Федерации, и основная их часть уезжает в другие регионы Казахстана", - отметил руководитель оперативного штаба Есмухан Кажкенов.

Напомним, ранее стало известно, что происходит в Павлодаре из-за наплыва россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990213-situatsiyu-s-naplyvom-rossiyan-prokommentirovali-v-atyrau/