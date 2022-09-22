"Сильно преувеличено": Песков об очередях на границе России после объявления о частичной мобилизации

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал последние события, связанные с новостями о частичной мобилизации, передает РИА Новости.

Песков высказался об информации касательно очередей на границах и о том, что люди скупают авиабилеты, чтобы улететь из России.

"Очень сильно преувеличено, много фейков", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Он также сообщил, что статус специальной военной операции не изменился с объявлением частичной мобилизации, а об экономической мобилизации пока речи нет.

"В настоящий момент каких-либо решений на этот счет (об экономической мобилизации - прим.ред.) не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений", - прокомментировал этот вопрос Песков.

Пресс-секретарь Путина рассказал также, с чем связано решение о частичной мобилизации.

"Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - заявил Песков.

Журналисты спросили его о прошедшем между Россией и Украиной обмене пленными. Пресс-секретарь не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Затем в социальных сетях стали делиться кадрами с длинными очередями, указывая, что сняты они были на границе России и Казахстана со стороны Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Якобы такая ситуация возникла после объявления в соседней стране о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989151-silno-preuvelicheno-peskov-ob-ocheredyah-na-granitse-rossii-posle-obyavleniya-o-chastichnoy-mobilizatsii/