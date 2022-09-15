Когда столица снова станет Астаной: в маслихате озвучили процедуру переименования

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В маслихате озвучили процедуру, по которой далее пройдет переименование столицы из Нур-Султана в Астану – несколько шагов уже позади, передает корреспондент NUR.KZ.

Процесс переименования уже прошел несколько шагов – сегодня утром в столице состоялись публичные слушания, а затем городские депутаты провели сессию маслихата, где поддержали решение о возвращении столице прежнего названия.

Как сообщил секретарь маслихата, для завершения процесса переименования потребуется еще несколько шагов:

решение республиканской ономастической комиссии,

отправка документов в правительство,

подпись президента.

"Порядок переименования столицы должен пройти несколько этапов. То, что сегодня мы проводим общественные слушания и выносим на сессию маслихата, это один из этапов прохождения целой процедуры.

Принято совместное решение маслихата и постановление акимата о переименовании города Нур-Султан, столицы Республики Казахстана, в город Астану.

Настоящее решение будет направлено на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при правительстве.

Далее документы будут направлены в правительство, правительство внесет проект указа на подпись президенту. После официального выхода указа – в случае его подписания – можно говорить о переименовании столицы", – сообщил Ерлан Каналимов.

Напомним, сегодня депутаты маслихата заявили, что готовы извиниться перед горожанами за переименование столицы из Астаны в Нур-Султан в 2019 году. Кроме того, в маслихате также подсчитали, во сколько обойдется бюджету переименование главного города страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987930-kogda-stolitsa-snova-stanet-astanoy-v-maslihate-ozvuchili-protseduru-pereimenovaniya/