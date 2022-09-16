Нужно ли астанчанам менять документы после переименования Нур-Султана в Астану

Документы. Иллюстративное фото: Pexels

На расширенном заседании парламента министр юстиции пояснил, нужно ли будет жителям столицы Казахстана менять документы после переименования столицы из Нур-Султана в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

"Изменение наименования Астаны не приведет к изменениям документов граждан. Документы будут также действительны с прежним названием столицы. Нет необходимости их срочно менять.

Если будет указано прежнее название столицы, документ все равно считается действительным. Кроме этого, филиалы правительства для граждан и госорганы будут принимать документы граждан в прежнем режиме и это никак не скажется. Проблем не возникнет", – пояснил министр Канат Мусин.

По его словам, нет необходимости и в срочном изменении названий улиц и вывесок.

Напомним, что при прошлом переименовании столицы в 2019 году действовал тот же принцип – документы считались действительными и с прежним названием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988124-nuzhno-li-astanchanam-menyat-dokumenty-posle-pereimenovaniya-nur-sultana-v-astanu/