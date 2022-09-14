Переименование столицы: граждан призвали делиться своим мнением

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В четверг состоятся общественные слушания по вопросу переименования столицы: городу предлагается вернуть прежнее название – "Астана". Столичный акимат в связи с этим распространил на своем сайте обращение маслихата.

"Маслихат города обратился к гражданам с предложением озвучить мнения по переименованию столицы. 15 сентября в 10:00 состоятся публичные онлайн-слушания по данному вопросу.

Озвученные предложения в Facebook, Instagram, в СМИ или высланные на почту маслихата города (maslihat_org@mail.ru) будут учтены и озвучены завтра, 15 сентября.

Участие в публичных слушаниях могут принять жители города и все желающие посредством Facebook (официальная страница маслихата столицы). Для представителей СМИ будет доступна ссылка для участия на платформе сервиса Zoom", – говорится в сообщении акимата.

В среду стало известно, что Конституционный совет РК одобрил поправки в Основной закон, предложенные главой государства и депутатами, в числе которых была норма, касающаяся переименования столицы.

Еще в начале сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" заявили, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название "Астана". Представители Министерства финансов РК в свою очередь отметили, что если казахстанской столице вернется прежнее название, к дополнительным расходам это не приведет.

Также известно, что уже состоялось заседание ономастической комиссии. Члены комиссии поддержали предложение о переименовании города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987810-pereimenovanie-stolitsy-grazhdan-prizvali-vyskazat-svoe-mnenie-na-slushaniyah/