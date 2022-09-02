Депутаты предложили вернуть столице Казахстана название "Астана"

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Члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента предложили вернуть столице Казахстана название "Астана" и отметили, что это будет исторически справедливым решением, передает NUR.KZ.

"В случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, нужно внести в Основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы.

Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено Первым Президентом", - сообщили члены депутатской группы.

Они отметили, что это решение будет учитывать вклад Первого Президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985990-deputaty-predlozhili-vernut-stolitse-kazahstana-nazvanie-astana/