Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы

Байтерек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане состоялось заседание ономастической комиссии по переименованию столицы. Члены ономастической комиссии поддержали данное предложение, сообщается на официальном сайте городского акимата.

Как говорится в сообщении, в соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о переименовании города Нур-Султан в город Астана. Ранее членами депутатской группой "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента РК и жителями города поднимался вопрос о переименовании столицы в город Астана.

Предложение парламентариев также включено в проект конституционного закона.

Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы.

Напомним, что Конституционный совет РК одобрил поправки в Основной закон, предложенные главой государства и депутатами, в числе которых была норма, касающаяся переименования столицы.

Еще в начале сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" заявили, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название "Астана". Представители Министерства финансов РК в свою очередь отметили, что если казахстанской столице вернется прежнее название, к дополнительным расходам это не приведет.

Накануне пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил о том, что предложение вернуть столице Казахстана прежнее название внесли в проект конституционного закона.

А сегодня стало известно, что Вопрос переименования столицы рассмотрят в четверг в маслихате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987739-onomasticheskaya-komissiya-podderzhala-predlozhenie-o-pereimenovanii-stolitsy/