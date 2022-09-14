Мажилисменам предложили оплатить процедуру переименования Нур-Султана

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Депутаты мажилиса в кулуарах палаты ответили на высказываемое в социальных сетях мнение о том, что раз они проголосовали в свое время за переименование столицы из Астаны в Нур-Султан, то теперь им нужно оплатить из своего кармана возврат прежнего названия, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым на соответствующий вопрос журналистов ответил депутат мажилиса Закиржан Кузиев.

"Я не знаю, кто говорит такое, разные мнения высказываются. Я думаю, в соответствии с теми документами, программой и правилами это должно быть", – заявил он.

Его поддержал коллега Дархан Мынбай. Но он на вопрос ответил вопросом.

"Можно я вам задам другой вопрос? Вот если вы сами депутат, а ваши избиратели вам высказывают такое предложение, вы будете возражать, или поддержите их предложение и донесете его до власти? Я думаю, здесь депутаты исполняют наказ своих избирателей. Этот вопрос поднимается среди населения, и депутаты вынесли его на обсуждение, чтобы донести до власти", – заявил он.

Мажилисмен Арман Кожахметов заявил, что он сторонник того, чтобы не менять так часто название города. Но в то же время он приветствует, чтобы наша столица носила название "Астана".

"У нас было заседание фракции, и было принято решение, что фракция партии Amanat поддерживает предложение о возвращении имени столицы – Астана. Если вы помните, в тот момент, когда обсуждался этот вопрос, были и сторонники, и противники в обществе, не было такого, чтобы это только депутаты предлагали.

Поэтому здесь я считаю, что и в том, и в этом случае депутаты приняли мнение общества. Сейчас большинство в обществе считает, что необходимо вернуть прежнее название, поэтому было такое решение инициировано", – резюмировал он.

Ранее в Минфине сообщили, что если казахстанской столице вернется прежнее название, к дополнительным расходам это не приведет.

Напомним, что сегодня ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы. Кроме того, Конституционный совет РК одобрил поправки в Основной закон, предложенные главой государства и депутатами, в числе которых была норма, касающаяся переименования столицы.

Завтра, 15 сентября, этот вопрос рассмотрят в маслихате Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987758-mazhilismenam-predlozhili-oplatit-protseduru-pereimenovaniya-nur-sultana/