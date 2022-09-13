Минфин: В случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется

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В Министерстве финансов Казахстана сообщили, что если казахстанской столице вернется прежнее название, к дополнительным расходам это не приведет, передает корреспондент NUR.KZ.

"В случае принятия парламентом РК решения о возвращении прежнего названия столицы, для государственных органов средства потребуются в основном для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции", – сообщили представители Минфина.

При этом отмечается, что все это будет осуществляться поэтапно, постепенно, с учетом оцифрованности многих процессов в госорганах.

"Данные меры возможно осуществить в пределах средств на содержание государственных органов, без выделения дополнительных денег. Иными словами, дополнительных средств не потребуется", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что предложение вернуть столице Казахстана прежнее название внесли в проект конституционного закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987544-minfin-v-sluchae-vozvrascheniya-prezhnego-nazvaniya-stolitsy-dopolnitelnyh-sredstv-ne-potrebuetsya/