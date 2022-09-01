Токаев: Мы должны воспитывать детей, владеющих и казахским, и русским языками

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В своем послании народу Касым-Жомарт Токаев затронул дискуссии, которые сейчас существуют в обществе касательно необходимости преподавания в школах на казахском или русском языке, передает корреспондент NUR.KZ.

"В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания казахского и русского языков. Скажу предельно ясно – мы должны воспитывать детей, владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения.

Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знание – наша сила", - заявил президент.

Токаев добавил, что, учитывая глобальный научно-технической прогресс, также важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985696-tokaev-my-dolzhny-vospityvat-detey-vladeyuschih-i-kazahskim-i-russkim-yazykami/