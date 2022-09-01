Когда будет решена проблема аварийных и трехсменных школ в Казахстане, рассказал Токаев

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана. В своей речи он затронул тему качества среднего образования и рассказал о проекте, реализация которого поможет создать комфортные условия для обучения школьников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Качество среднего образования — еще одно важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития.

Именно поэтому был запущен национальный проект "Комфортная школа". К 2025 году мы создадим условия для обучения 800 тысяч детей в современных школах. Таким образом, мы полностью решим проблему школ, работающих в аварийном состоянии и обучающихся в три смены", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это значительно сократит разницу между сельскими и городскими школами.

"В целом строительство школы должно быть одной из главных задач правительства и акиматов", - добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985700-kogda-budet-reshena-problema-avariynyh-i-trehsmennyh-shkol-v-kazahstane-rasskazal-tokaev/