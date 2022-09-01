Токаев: По мере повышения качества вузов будет возрастать и стоимость обучения

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана, в котором объяснил, как планируется сделать высшее образование более доступным для казахстанцев. Слова главы государства приводятся в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них.

Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых", – отметил президент Казахстана.

По его словам, указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.

Также во время выступления глава государства высказался о преподавании в школах на казахском и русском языках и рассказал, когда будет решена проблема аварийных и трехсменных школ в Казахстане.

Кроме того, президент сообщил, что со следующего года в селах запустят проект по строительству медцентров, а при вузах создадут больницы и клиники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985685-tokaev-po-mere-povysheniya-kachestva-vuzov-budet-vozrastat-i-stoimost-obucheniya/