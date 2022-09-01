Медцентры в селах и при вузах: Токаев рассказал, как планирует улучшить здоровье нации

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В послании народу Касым-Жомарт Токаев рассказал, что позволит улучшить здоровье казахстанцев – со следующего года в селах запустят проект по строительству медцентров, а при вузах создадут больницы и клиники, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мною принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны.

В течение 2-х лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан", – заявил Токаев.

В его планах также модернизировать 32 районные больницы, которые станут межрайонными многопрофильными учреждениями с инсультными центрами, хирургией и реанимацией.

"Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медвузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники.

В течение 3-х лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Эти меры позволят не на словах, а на деле улучшить здоровье нации", – добавил президент.

В своем послании глава государства назвал казахстанцев "главной ценностью страны".

Напомним, Токаев поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1985708-medtsentry-v-selah-i-pri-vuzah-tokaev-rasskazal-kak-planiruet-uluchshit-zdorove-natsii/