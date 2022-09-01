Токаев: Люди – главная ценность нашей страны

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на открытии третьей сессии парламента VII созыва отметил важность справедливого распределения национальных богатств страны и создания эффективной системы здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент отметил, что люди – главная ценность нашей страны. Эту мысль он назвал аксиомой.

"Справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ", – пояснил президент.

По его словам, гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации.

"Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего. Конечно, очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно, поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования.

Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это, конечно же, большое упущение. Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования", – заявил глава государства.

Он также поручил правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. При этом, по его словам, особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства.

Кроме того, Токаев сообщил, что со следующего года в селах запустят проект по строительству медцентров, а при вузах создадут больницы и клиники.

Во время выступления президент затронул и проблему аварийных и трехсменных школ в стране, а также высказался о спорах вокруг преподавания казахского и русского языков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1985692-tokaev-lyudi-glavnaya-tsennost-nashey-strany/