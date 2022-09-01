Казахстану возвращено 2,9 млн гектаров сельхозземель, заявил Токаев

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана. Он отметил, что количество неосвоенных или незаконно переданных земель в республике составляет около 10 млн гектаров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отдельно хотелось бы остановиться на деятельности комиссии по возвращению неосвоенных земель. В рамках работы комиссии государству возвращено 2,9 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

До конца года планируется вернуть не менее 5 млн гектаров земель. Количество неосвоенных или незаконно переданных земель составляет около 10 млн гектаров", - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что конкретное решение по этим направлениям правительство и акиматы должны принять до конца следующего года.

"Сегодня мораторий на проверку земельного вопроса отменен. Думаю, этот шаг положительно скажется на работе", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985691-kazahstanu-vozvrascheno-29-mln-gektarov-selhozzemel-zayavil-tokaev/